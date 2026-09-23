Стубб розповів, що змусить Путіна погодитися на переговори про припинення війни

Росіянам потрібно прямо в очі сказати, що вони не виграють війну проти України, вважає Стубб.

Україна перебуває у вигіднішому становищі на полі бою, тому Кремль повинен сісти за стіл переговорів про закінчення війни.

Таку заяву зробив президент Фінляндії Олександр Стубб, передає Bloomberg. Зокрема, він висловив переконання, що Україна зараз має кращі позиції як у військовому, так і в політичному та фінансовому плані, ніж ще рік тому.

Як аргументи президент Фінляндії назвав два моменти – втрати РФ та просування на фронті. За його словами, співвідношення втрат України та Росії становить один до п’яти. До того ж, цього року росіяни захопили 900 кв. км української території, але при цьому Україна відвоювала 800 кв. км.

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Тому, як зазначив Стубб, російському диктатору Володимиру Путіну настав час сідати за стіл переговорів і закінчувати війну. За його словами, зараз активно ведеться човникова дипломатія і "люди розраховують на якесь часткове припинення вогню". У зв’язку з цим він згадав про візит спеціальних представників США Стіва Віткоффа та Джерарда Кушнера до Москви та Києва.

"Наше послання росіянам таке: "Послухайте, хлопці, ви не виграєте цю війну, тож давайте спробуємо її закінчити". Зеленський хоче миру, Трамп хоче миру, і тепер нам потрібно домогтися того, щоб Путін сів за стіл переговорів", – сказав Стубб.

При цьому він додав, що якщо ж мова йде про часткове припинення ударів, то тоді послання буде таким:

"Гаразд, якщо Україна не завдає ударів по нафтопереробних заводах, тоді Росія не повинна завдавати ударів по об’єктах енергетики та електропостачання в Україні, особливо з наближенням зими", – висловив думку Стубб.

Стубб і війна в Україні

У травні Стубб заявив, що для завершення війни необхідно бути готовими до "складних і незручних розмов". При цьому він підкреслив, що переговори мають розпочинатися тоді, коли Україна перебуває в сильній позиції, а їхні учасники повинні мати чіткий мандат від України та Європи. За його словами, сам діалог із РФ не означає легітимації російської агресії.

У липні Стубб заявив, щоУкраїна зберегла незалежність, суверенітет і державність, і назвав це перемогою України у війні. Водночас він наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва з боку союзників.

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