За словами Ердогана, Туреччина наполягає на припиненні війни дипломатичним шляхом.

Туреччина продовжить докладати зусиль для припинення війни Росії проти України та наполягає на продовженні Стамбульського процесу. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед поїздкою на саміт НАТО в Гаазі, пише "Укрінформ".

"Ми зіграли важливу роль в ухваленні та впровадженні рішень щодо обміну полоненими і тілами. Ми плануємо нові кроки для продовження Стамбульського процесу", - сказав він.

Ердоган зазначив, що на саміті НАТО залишить послання про те, що Анкара докладає всіх зусиль для припинення війни дипломатичним шляхом, не завдаючи шкоди зобов'язанням перед Альянсом.

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Президент Туреччини також заявив, що зусилля з припинення війни в Україні є однією з тем саміту. Він оголосив, що союзники по НАТО також збираються зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори між Україною та Росією - важливі новини

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте на полях саміту в Гаазі заявив, що переговори між Україною і Росією в Стамбулі про припинення вогню є "несерйозною справою" через позицію Москви. Він підкреслив, що російська делегація низького рівня не ухвалює жодних рішень.

Крім того, президент США Дональд Трамп говорив про те, що він "дуже розчарований" поведінкою Росії та України. За його словами, сторони вже могли б досягти домовленостей.

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