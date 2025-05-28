Пєсков зазначив, що рішення про місце проведення наступного раунду переговорів поки не ухвалювали.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна можлива, однак вона має бути підсумком домовленостей двох делегацій. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Жодних змін у позиції щодо принципової можливості такої зустрічі. Але така зустріч має бути підсумком конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямками. У цьому плані змін у нашій позиції немає ніяких", - сказав він.

Коментуючи слова спецпредставника Трампа Кіта Келлога про те, що наступний раунд переговорів України і Росії може відбутися в Женеві, Пєсков зазначив, що рішення щодо наступного місця зустрічі поки що не ухвалювали. При цьому він додав, що "місце переговорів має влаштовувати обидві сторони".

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Він також сказав, що робота над російським проектом меморандуму щодо України перебуває на завершальній стадії, його зміст незабаром стане відомий. Він додав, що тільки після цього мова зайде про наступний раунд переговорів.

Також Пєсков заявив, що Кремль не буде через ЗМІ обговорювати вміст документів щодо України. Він додав, що до повідомлень ЗМІ щодо врегулювання в Україні потрібно ставитися акуратно, оскільки більша частина, за його словами, "є фейками".

Мирні переговори - новини

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що готовий до зустрічей із росіянами в будь-якому форматі і на будь-якому запропонованому майданчику, зокрема й до тристоронніх переговорів із Путіним і Трампом.

"Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові і до зустрічі на рівні лідерів. Якщо наше рішення може бути обговорено відразу без технічних зустрічей на рівні лідерів - ми готові без технічної зустрічі зустрічатися відразу на рівні лідерів. Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч - мені все одно. Я готовий до будь-якого формату", - заявив він.

Також раніше глава російського МЗС Сергій Лавров сказав, що про новий раунд переговорів Росії та України буде оголошено найближчим часом, а представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія у своєму "меморандумі" щодо України вкаже умови, а також можливі терміни закінчення війни.

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