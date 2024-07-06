Відомо, що Україна цього року вже провела перший Саміт миру у Швейцарії.

Для того, аби закінчити російсько-українську війну, необхідно створити "платформу миру" з широким залученням країн. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає видання haber7.com.

Під час неофіційного засідання ради міністрів закордонних справ Організації тюркських держав він зазначив, що мирні зусилля "мають бути поширені на ширшій основі, щоб покласти край війні".

"Необхідно створити платформу миру, яка запобігатиме поглибленню поляризації, матиме високу якість участі та представництва і віддаватиме пріоритет дипломатії", - підкреслив Фідан. Відео дня

Відомо, що Україна вже провела перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Наразі підсумкове комюніке підтримали понад 80 країн, серед яких і Туреччина.

Пропозиції Туреччини щодо мирних переговорів з РФ - що відомо

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про загрозу початку Третьої світової війни. Проте він сподівається, що Україна і Росія зможуть дійти до укладення миру якомога швидше.

Також під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним турецький лідер наголосив, що його держава здатна створити ґрунт для угоди про припинення вогню, а потім і досягнення миру між Києвом та Москвою.

"Він висловив упевненість у можливості справедливого врегулювання, яке задовольнить обидві сторони", - цитує агентство "Анадолу" слова Ердогана.

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