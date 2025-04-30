Пєсков вкотре сказав, що РФ повинна досягти тих цілей, які ставила на початку вторгнення в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін підтримує встановлення перемир’я, але спочатку "потрібно вирішити цілу низку нюансів". Таку заяву зробив його прессекретар Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

За його словами, "українська криза надто складна, щоб бути врегульованою миттєво". Пєсков наголосив, що "РФ повинна досягти тих цілей, які ставились на початку спецоперації", причому, каже, Росія віддає перевагу "мирному досягненню" цих цілей, і "Путін залишається відкритий для мирного врегулювання".

Також він підкреслив, що домовленість щодо закінчення війни має бути досягнута не із США, а з Україною.

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Водночас не відкинув можливості "прямого контакту" між Путіним і президентом США Дональдом Трампом, мовляв, за необхідності він буде встановлений, адже "прямі контакти діалогу РФ - США відновлені". Прессекретар російського правителя сказав, що "РФ вдячна США за зусилля з мирного врегулюванню в Україні" і що Росія розраховує на те, що вони "дадуть результати".

Також Пєсков оцінив заяву президента України Володимира Зеленського про парад у Москві на 9 травня, назвавши її "невдалою". Він знову підтвердив нібито "готовність РФ до прямих переговорів з Україною", однак, додав, "відповіді від Києва поки немає".

"Перемир’я" Путіна: головні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін оголосив перемир’я з нагоди 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні. За даними Кремля, він дав наказ призупинити бойові дії з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня. У Кремлі вважають, що українська сторона повинна приєднатися до цього перемир’я.

Зеленський відповів на путінське перемир'я, назвавши його черговою спробою маніпуляцій. За його словами, це перемир’я Росії потрібне, "щоб забезпечити Путіну тишу на час параду". Також він закликав Російську Федерацію піти на повне та безумовне припинення вогню.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція Путіна щодо "перемир'я" є початком прямих переговорів без попередніх умов. "Перемир'я в цій ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму, укріплення його військових спроможностей", - сказав він.

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