Раніше російський диктатор наголошував, що "перемир'я" має відбутися до 9 травня.

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо "перемир'я" на 9 травня є початком прямих перемовин без попередніх умов. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

"Перемир'я в цій ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму, укріплення його військових спроможностей", - сказав він.

"Путінське перемир'я" до 9 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня російський диктатор оголосив нове "перемир’я" - з нагоди 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні. Таке "перемир’я" нібито із зупиненням всіх бойових дій повинно тривати з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня.

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Водночас у ЗСУ прокоментували "перемир’я" до 9 травня. Там зазначили, що взагалі не сприймають таких слів Путіна.

"Який сенс зважати на те, що каже рот Путіна? Треба дивитись за руками. Треба дивитись на ситуацію на місці. А на місці якось нічого не змінюється. Так, спала інтенсивність на тих напрямках, де вона й була невисока, але на Покровському - ніхто й не помітив, якщо чесно. Якщо не увімкнути телевізор чи радіо, не дивитись новини, то ніхто б і не дізнався, що в нас є "перемир’я"", - розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

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