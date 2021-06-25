Під завалами багатоповерхового будинку в передмісті Маямі опинилися сестра першої леді Парагваю Сільвани Лопес Морейр - Софія Лопес Морейра, її чоловік, троє неповнолітніх дітей та жінка, яка працювала на них.
Про це повідомляє la Nacion.
Зазначається, що перша леді має намір вилетіти у США найближчим рейсом та стежити за ходом рятувальної операції.
Обвалення багатоповерхівки в Маямі: позиція Білого дому
Читайте такожУ Китаї під час пожежі у школі бойових мистецтв згоріли 18 осібПрезидент США Джо Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації через руйнівний обвал в Маямі.
Як повідомляє Білий дім, 25 червня Байден схвалив декларацію через обвал та виділив кошти на допомогу в ліквідації наслідків.
Президент наказав доповнити зусилля Штатів та місцевих організацій у зв'язку з НС. При цьому вже призначили відповідального за відновлення у постраждалих районах.
Обвалення багатоповерхівки в Маямі: подробиці
24 червня недалеко від Маямі-Біч на 8777 Collins Ave обвалився 12-поверховий житловий будинок Champlain Towers з більш ніж 100 квартирами.
За даними пожежної служби Маямі-Дейд, обвалення сталося близько 02:00.
Наразі невідомо, скільки людей проживало в будівлі або займало квартири під час обвалення.
Деяким вдалося вибратися самостійно по сходах, інших довелося рятувати з балконів.
Є інформація, що рятувальники витягли з-під завалів 35 осіб. Десять людей пройшли обстеження і лікування, двоє з яких були відправлені в лікарню. Всього кількість виявлених людей становить 102, а 99 осіб числяться зниклими безвісти.
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