Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у Флориді у зв'язку з обваленням багатоповерхівки.

Під завалами багатоповерхового будинку в передмісті Маямі опинилися сестра першої леді Парагваю Сільвани Лопес Морейр - Софія Лопес Морейра, її чоловік, троє неповнолітніх дітей та жінка, яка працювала на них.

Про це повідомляє la Nacion.

Зазначається, що перша леді має намір вилетіти у США найближчим рейсом та стежити за ходом рятувальної операції.

Обвалення багатоповерхівки в Маямі: позиція Білого дому

Читайте такожУ Китаї під час пожежі у школі бойових мистецтв згоріли 18 осібПрезидент США Джо Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації через руйнівний обвал в Маямі.

Як повідомляє Білий дім, 25 червня Байден схвалив декларацію через обвал та виділив кошти на допомогу в ліквідації наслідків.

Президент наказав доповнити зусилля Штатів та місцевих організацій у зв'язку з НС. При цьому вже призначили відповідального за відновлення у постраждалих районах.

Обвалення багатоповерхівки в Маямі: подробиці

24 червня недалеко від Маямі-Біч на 8777 Collins Ave обвалився 12-поверховий житловий будинок Champlain Towers з більш ніж 100 квартирами.

За даними пожежної служби Маямі-Дейд, обвалення сталося близько 02:00.

Наразі невідомо, скільки людей проживало в будівлі або займало квартири під час обвалення.

Деяким вдалося вибратися самостійно по сходах, інших довелося рятувати з балконів.

Є інформація, що рятувальники витягли з-під завалів 35 осіб. Десять людей пройшли обстеження і лікування, двоє з яких були відправлені в лікарню. Всього кількість виявлених людей становить 102, а 99 осіб числяться зниклими безвісти.

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Автор: Катерина Шварц