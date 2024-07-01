До кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів, щоб ними керувати, наголошують американські посадовці.

Група демократів у Палаті представників Конгресу США закликали Пентагон розширити підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє Politico.

Законодавці на чолі з демократом Адамом Шиффом підтримали запит України на підготовку ще 10 українських пілотів F-16 цього року. У новому листі посадовці попросили міністра оборони США Ллойда Остіна зробити це.

"Запит надійшов у критичний момент конфлікту України та Росії, де розгортання літаків F-16 може суттєво вплинути на результат війни. До кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів, щоб ними керувати, ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні", – йдеться у листі 15 законодавців, який є у розпорядженні Politico.

Відео дня

Нещодавно видання писало Україна має 30 пілотів, які мають можливість розпочати навчання в США негайно, але адміністрація Байдена повідомила Києву, що їй не вистачає навчальних місць у програмі в Арізоні, щоб прийняти більше 12 пілотів-стажерів одночасно.

"Як наслідок, Київ тисне на американських і європейських партнерів, щоб вони прискорили і розширили масштаби підготовки пілотів винищувачів, хоча союзники заперечують, що українські пілоти ще не готові до масових польотів на винищувачах F-16, що надходять до України", – пояснюється в матеріалі.

Американські законодавці стверджують, що союзники по НАТО мають широкі навчальні програми і могли б задовольнити запит України на додаткові тренування. Але вони хочуть, щоб Пентагон очолив цей процес. Вони пишуть, що це "може забезпечити найдоцільніший спосіб" розширення програми.

"Ці зусилля не лише посилять здатність України ефективно використовувати винищувачі F-16, але й зміцнять зобов'язання ширшої коаліції підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність", – додали вони.

F-16 для України: важливі новини

У Данії завершили підготовку 50 спеціалістів з роботи з винищувачами F-16. Більшість з них повернулися в Україну, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Зазначалося, що для ефективного використання F-16 потрібна тривала розбудова українських Повітряних сил, наявність правильних боєприпасів та адаптація до складних бойових завдань.

Раніше стало відомо, що Данія припинить підготовку українських пілотів F-16 наприкінці 2024 року. Це повʼязано із переходом ВПС країни на новий тип літака.

Вас також можуть зацікавити новини: