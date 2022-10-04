Чим більше Кремль мобілізує, тим більше чоловіків спробує покинути країну.

У Росії немає плану підтримки економіки на випадок війни. Так в РФ не готові заміщати робочі місця тих, кого мобілізували, або хто втік з країни.

Очікується, що це підірве російську економіку, пише Politico.

За даними, видання крім 300 тисяч резервістів російський ринок втратив ще близько 360 тисяч осіб, які виїхали до Грузії і Казахастан.

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Зазначається, що подальша мобілізація тільки мотивує російських чоловіків залишати країну. Це завдає удару по всіх сферах економіки РФ: від заводів до інтернет-провайдерів. У Росії немає плану, щоб впоратися з цим.

У статті Politico наводять як приклад Фінляндію і Швеції, де розроблені докладні плани на випадок війни. Там компанії всіх секторів економіки складають списки важливих співробітників, яких не можна мобілізовувати ні за яких обставин.

Крім цього, в кожному промисловому секторі також є постійний керівник для готовності до подібних криз, є комітет, який відповідає за кризове планування, є Національне агентство аварійного постачання країни, яке відповідає за забезпечення поставок широкого спектру найважливіших товарів під час криз.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію.

У Міноборони Росії заявили, що мобілізують близько 300 тисяч осіб. Однак ЗМІ пишуть, що кількість мобілізованих може досягти мільйона.

Водночас триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман і прилеглі населені пункти, що відкриває шлях до деокупації Луганської області.

Полковник СБУ Роман Костенко заявив, що на південь України окупанти перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

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