Сталася масова бійка між росіянами.

У підмосковній військовій частині контрактники захотіли забрати у мобілізованих частину екіпіровки і телефони. Але новобранці просто побили "стариганів".

Про це пише Telegram "Baza".

Конфлікт між військовими стався у військовій частині в Алабіно, куди звозять мобілізованих чоловіків. Військовослужбовці, які були прикріплені до частини, стали вимагати від новеньких одяг та мобільні телефони.

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Ті на зауваження відповіли кулаками. Сталася масова бійка. За даними "Baza", побито близько 20 "дідів". Потерпілі врятувалися, лише закрившись в одному з приміщень частини. Звідти вони викликали поліцію.

В Алабіно приїхала військова поліція і співробітники МВС. Заяви в поліцію ніхто з них в результаті не написав.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. У підсумку з Росії втекли сотні тисяч чоловіків.

Попередньо російське командування планувало набрати до 300 тисяч військовозобов'язаних. З'являються все нові дані, що деяких "резервістів" уже кинуто на найгарячіші ділянки лінії фронту.

На думку західних експертів, мобілізація навряд чи зможе змінити нинішнє складне становище ЗС РФ на полі бою. Деякі ЗМІ пишуть, що оновлення розбитих частин новобранцями може хіба що уповільнити просування ЗСУ.

На сьогодні українські захисники витіснили РФ з Харківщини, обрушили лінію оборони росіян в Донецькій області, з'являється все більше даних про успішне просування на Херсонському напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували вже 60 430 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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