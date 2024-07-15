За словами екс-президента США, його поворот голови в останню секунду врятував йому життя.

Дональд Трамп описав момент, коли він підняв кулак у повітря, коли кров стікала йому по обличчю після того, як його зачепила куля під час замаху в суботу. Про це повідомляє Washington Examiner.

"Важко описати, що це було за відчуття, але я знав, що світ дивиться", — сказав він у своєму першому інтерв’ю після того, як озброєний чоловік відкрив стрілянину на його мітингу в Пенсільванії в суботу, убивши відвідувача та поранивши ще двох.

Колишній президент США додав, що він сповнений рішучості запевнити націю, що "Америка йде вперед, ми йдемо вперед, що ми сильні".

Відео дня

"Я знав, що історія розсудить це, і я знав, що повинен повідомити їм, що з нами все гаразд", — сказав Трамп.

Трамп також розповів, що його поворот голови в останню хвилину врятував йому життя від куль стрільця Томаса Метью Крукса.

"Якби я не зробив цього в той момент, ми б не розмовляли сьогодні", - сказав екс-перзидент США.

Замах на Трампа

В екс-президента США і чинного кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа стріляли під час виступу в Пенсильванії. Його швидко оточила озброєна охорона, він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а згодом відвезли з місця події. Політика було поранено у вухо.

Згодом повідомлялося, хто вчинив замах на Трампа. Як виявилося, це зробив 20-річний Томас Метью Крукс, який перед цим записав відеозвернення, де жорстко розкритикував представників Республіканської партії США.

Вас також можуть зацікавити новини: