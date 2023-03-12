Вибухи, які призвели до виходу з ладу трубопроводів, потенційно можуть бути вигідними для "Газпрому".

Розслідування того, хто стоїть за вибухами на російському газопроводі "Північний потік", може стати важливим фактором у багатомільярдному арбітражному процесі європейських енергетичних компаній (німецьких Uniper SE і RWE AG і французької Engie SA та інших) проти "Газпрому", пише The Wall Street Journal.

Результат цих справ пов'язаний з високими ставками для обох сторін, зауважують аналітики. Європейським підприємствам довелося платити за дорожчий природний газ і зазнавати величезних збитків. А "Газпром", своєю чергою, не зможе дозволити собі просто проігнорувати вердикт у разі програшу, оскільки не може втратити інших покупців.

"Руйнування "Північного потоку", ймовірно, матиме велике значення в арбітражних справах з приводу торішніх поставок російського газу в Європу. ... "Газпром" як і раніше прагне підписати договори купівлі-продажу з іншими покупцями по всьому світу, і для цього важливо, щоб його вважали постачальником, який дотримується умов контрактів, включаючи арбітражні рішення в разі виникнення суперечок", – вважає Ед Крукс, віце-голова енергетичної консалтингової фірми Wood Mackenzie.

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Оскільки арбітражні справи є приватними розглядами, неясно, чи будуть сторони використовувати в своїх аргументах вибухи на "Північному потоці" у вересні, і якщо так, то у який спосіб. Експерти в галузі права та аналітики кажуть, що вибухи, які призвели до виходу з ладу трубопроводів, потенційно можуть бути вигідними для "Газпрому".

"З точки зору "Газпрому" було б правдоподібним аргументом стверджувати, що поставки трубопроводами стали неможливими. В цілому, якщо з'ясується, що будь-яка третя сторона – держава чи не держава – несе відповідальність за саботаж, це, мабуть, підтверджує заяву "Газпрому" про те, що вони не можуть більше постачати газ", – каже Фабіан Ейхбергер, експерт Кембриджського університету в галузі міжнародного права та інвестиційного арбітражу.

Водночас Аді Імсирович, колишній виконавчий директор Gazprom Marketing & Trading, старший науковий співробітник Оксфордського Інституту енергетичних досліджень, зазначає, що все не так однозначно. Адже "Газпром" скоротив поставки за тижні до того, як вибухи остаточно вивели трубопроводи з ладу.

Справи проти Газпрому через скорочення поставок газу в Європу

Влітку 2022 року Росія, яка має довгострокові контракти з низкою європейських енергетичних компаній, почала поступово скорочувати постачання газу газопроводом "Північний потік". Країна посилалася на проблеми з технічним обслуговуванням турбін, викликані західними санкціями, але багато експертів називали це сфабрикованим приводом. Наприкінці серпня Росія зупинила "Північні потоки".

Енергетичні компанії заявляли, що нездатність "Газпрому" поставити законтрактовані обсяги природного газу завдала їм значної шкоди, змусивши їх купувати набагато дорожчий газ на ринку.

У листопаді німецька Uniper ініціювала арбітражний розгляд у Стокгольмі дочірньої компанії "Газпрому", вимагаючи відшкодування збитків. У "Газпром експорті" тоді заявили, що не визнають порушення контрактів і правомірності заявлених Uniper вимог про відшкодування збитків. Німецька RWE і французька Engie згодом також подали арбітражні позови проти "Газпрому".

Вибухи на Північному потоці 1 та Північному потоці 2

У вересні 2022 року на російських запропроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що ведуть з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря, впав тиск і стався витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. Влада кількох країн (Швеція, Данія, Німеччина) почала розслідування інцидентів. Було підтверджено, що витік стався внаслідок вибухів. Відомо, що на момент вибуху обидва газопроводи не функціонували - один був зупинений Росією, інший не введений в експлуатацію.

У підриві газопроводу спершу запідозрили Росію. Однак напередодні звинувачення посипалися на адресу України. Видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що розвіддані США нібито свідчать, що за підривом стоїть "проукраїнське угруповання". Україна відкидає ці звинувачення.

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