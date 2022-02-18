Напис в небі з'явився в 25 милях (40 км) від кордону України.

Пілот пасажирського літак Airbus A321 траєкторією польоту написав у небі біля кордону України слово "розслабтеся".

Це помітив сервіс Flightradar і опублікував скріншот в Twitter-акаунті.

Згідно з інформацією, 17 лютого, пілот авіакомпанії Air Moldova вилетів з Кишинева на 1 годину і 40 хвилин, щоб траєкторією польоту повітряного судна намалювати в небі слово "relax" ("розслабтеся"), після чого повернувся в аеропорт. Гасло шириною в 80 миль (128 км) з'явилося в 25 милях (40 км) від кордону з Україною.

За польотом літака спостерігали понад 30 тис. користувачів сервісу.

Пілот вирішив зробити таке через загрозу можливого вторгнення РФ в Україну і зростаючу напруги в Європі у зв'язку з цим.

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