Лякаючий момент аварії записали камери поліцейських.

У Каліфорнії, США, приватний літак потрапив під поїзд. Пілота в останній момент витягли правоохоронці.

Відео аварії опублікувала поліція Лос-Анджелеса на своїй сторінці у Twitter. На кадрах видно, як кілька офіцерів звільняють закривавленого чоловіка з пошкодженого літака на залізничних коліях, а вже за кілька секунд літаком проноситься поїзд.

У поліції заявили, що їх офіцери "проявили героїзм і швидкі дії, рятуючи життя пілоту, який здійснив аварійну посадку на залізничних коліях".

Як пише The Guardian із посиланням на місцеві ЗМІ, літак приземлився незабаром після зльоту в районі Пакоіма в Лос-Анджелесі. Пілот отримав порізи та удари, але зараз перебуває у стабільному стані. Ніхто всередині поїзда не постраждав.

"Літак невдало злетів і приземлився на залізничні колії на популярному перехресті. За кілька секунд до удару поліцейські врятували пілота, а в мене мало не потрапив уламок", - розповів очевидець подій.

Раніше УНІАН писав, як у російському Міжнародному аеропорту Шереметьєво в Москві один з літаків збив машину.

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