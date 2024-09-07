Питання на $6 мільярдів: у Пентагон розповіли, що буде з коштами для України

Сінгх не стала робити припущень щодо долі залишків коштів, але вказала на те, що Вашингтон оголошує пакети допомоги Україні "майже щотижня".

Міністерство оборони Сполучених Штатів збирається використати залишки коштів на допомогу Україні, які досупні до кінця місяця. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI", – сказала вона, пише "Голосу Америки".

При цьому Сінгх не стала робити припущень щодо долі залишків коштів, але вказала на те, що Вашингтон оголошує пакети допомоги Україні "майже щотижня".

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"Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі", – пояснила речниця.

Сінгх додала, що США планують використати залишкові кошти "в будь-який можливий спосіб".

У США скоро можуть "згоріти" $6 мільярдів для ЗСУ - що відомо

Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити використати 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до крайнього терміну 30 вересня, пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що ця робота проводиться в момент високого ризику для українських військ, які просуваються в Курській області Росії.

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