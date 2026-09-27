Південну Корею попередили про те, що Зеленський згадає про передачу полонених КНДР, - ЗМІ

Через дипломатичні канали Сеул попередили, що український президент може згадати про передання полонених північнокорейців Південній Кореї.

Україна заздалегідь попередила Південну Корею про те, що президент Володимир Зеленський може згадати про передачу військовополонених північнокорейців, але не сказали, "як це звучатиме". Про це співрозмовник із команди президента Південної Кореї сказав для Korea JoongAng Daily.

Джерело видання стверджує, що через дипломатичні канали Сеул попередили, що український президент може згадати про передання полонених північнокорейців Південній Кореї.

"Українська сторона заздалегідь поінформувала нас і просила про наше розуміння. Ми знали через дипломатичні канали про можливість того, що таку інформацію щодо репатріації північнокорейських ув’язнених можуть включити до промови. Було незрозуміло, як саме це буде сформульовано", - сказав співрозмовник.

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За його словами, Сеул говорив Києву, що про репатріацію громадян Північної Кореї, яких узяли в полон на українському фронті, не потрібно говорити публічно. Це пояснювалось тим, що Південна Корея "просувала стратегію приховувати це настільки, наскільки можливо".

"Наш уряд послідовно стверджував, що ми будемо врегульовувати цю ситуацію відповідно до волі цих людей, а також відповідних внутрішніх законів, міжнародного права і гуманітарних принципів. Ми досягли взаєморозуміння з Україною, щоб таємно зробити це без публічного розкриття", - пояснив він.

Важливо, що міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що, незалежно від інциденту з розголошенням інформації про полонених із КНДР, його країна продовжить надавати Україні допомогу.

Полонені з КНДР

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив президента України Володимира Зеленського у розголошенні конфіденційної інформації про передачу двох полонених північнокорейських військових Південній Кореї.

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