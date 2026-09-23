Громадяни 47 країн воюють проти України у складі армії окупантів, - Зеленський

Серед них є люди з КНДР, яких продовжують відправляти на війну проти України.

Росія втягнула у війну проти України громадян 47 країн. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН.

За його словами, у війні Росії проти України на російському боці беруть участь, зокрема, громадяни таких країн як Гана, Непал, Таджикистан, Індія, Ємен, Кенія, Зімбабве, Куба, Білорусь, Судан, Південна Африка.

Президент відзначив, що на відео з українських дронів можна побачити як на полі бою гинуть військові, які не є росіянами - це представники інших країн. Зеленський уточнив, що представники цих 47 країн опинилися в Росії шляхом "обману і хитрощів".

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"І час від часу ми отримуємо запити на відправку конкретних військовополонених назад додому", - додав Зеленський.

Він звернувся до лідерів тих країн, громадян яких Росія використовує в жорстокій війни проти України:

"Хочу звернутися безпосередньо до кожного представника цих 47 країн. Ви знаєте, що Росія робить з вашими людьми, вашими громадянами. Бережіть їх і не дозволяйте їм опинитися на іншому фронті. Не дозволяйте Путіну втягнути вас у цю війну. Не дозволяйте Росії загасити її пожежі, приховати її сором і розплачуватися за її божевілля життям вашого народу", - наголосив Зеленський.

У цьому зв’язку, президент України закликав інші країни обмежити Путіну простір для дій, обмежити його фінансування і обмежити його війну.

Як військові КНДР воюють на російському боці

Також президент України повідомив, що Силам оборони України вдалося взяти в полон двох полонених з Північної Кореї, які воювали проти України на стороні російської армії.

"Нещодавно ми відправили двох північнокорейських військовополонених до Республіки Корея [Південної Кореї - УНІАН]", - повідомив Зеленський.

За його словами, військових з Північної Кореї нелегко захопити живими.

"Один з них, коли зрозумів, що його візьмуть у полон, намагався покінчити життя самогубством, але був шокований, що доля не дала йому померти", - додав Зеленський.

Як зазначив глава держави, саме так виховують людей в Північній Кореї.

"Це реальність. Вони забирають у них свободу. Вони забирають у них право вибору і втовкмачують їм думку, що вони повинні померти, незважаючи ні на що. Ви справді хочете дати такій силі більше часу, щоб навчитися вести війну? Це триває вже 5 років", - заявив Зеленський.

Він відзначив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив свої війська до Росії з метою "підтримки слабких місць в російській армії". Зеленський додав, що північнокорейські війська вже зазнали величезних втрат у війні проти України.

При цьому, глава держави задався питанням: чому військові з Північної Кореї повинні віддавати свої життя у російській війні проти України?

"Кім Чен Ин використовує їх як валюту, і він, натомість, щось отримує взамін, і всі сусіди Північної Кореї та країни в усій Азії вже напевно помітили його вдосконалені балістичні ракети та набагато кращі можливості Пхеньяна щодо безпілотників", - заявив Зеленський.

У цьому зв’язку, президент України підкреслив: "Війна, якій не вдалося вчасно запобігти - не була вчасно зупинена, і за яку Росія не була вчасно покарана - продовжує поширюватися і поширює разом з нею зло".

Військова співпраця Росії та КНДР - більше новин

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що Росія планує розмістити ракетний підрозділ у складі близько 90 північнокорейських військових у Воронезькій області на заході Росії в складі 112-ї ракетної бригади. Ці північнокорейські війська можуть бути оснащені 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для завдання ударів по Україні.

На думку президента і голови некомерційної організації "Фонд Саратога" Глена Говарда, Північна Корея залучена до війни Росії проти України у безпрецедентних масштабах. Він зазначив, що цей союз фактично стирає межу між безпекою Європи та Азії.

16 вересня американський Інститут вивчення війни відзначив, що на Сумському або Харківському напрямку північнокорейські військові можуть замінити частину російських підрозділів, щоб ті змогли переміститися в район Лиману.

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