Речник Держдепу заявив, що у цьому плані є кроки, які має зробити не лише Україна, а й інші країни.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що у представленому Україною плані перемоги є "продуктивні кроки". Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми отримали цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків", – заявив він.

При цьому Міллер наголосив, що США поки утримаються від обговорень цього плану, оскільки Україна не розкривала його деталей публічно. Водночас він зазначив, що у цьому плані є кроки, які має зробити не лише Україна, а й інші країни.

Відео дня

"Ми будемо спілкуватися з ними (з Україною, – УНІАН.) з цього приводу", – резюмував Меттью Міллер.

План перемоги України: ви могли це пропустити

Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський представив своєму американському колезі Джо Байдену план перемоги України. Про що саме там ідеться – достеменно невідомо, але одним із пунтків є вступ України до НАТО.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що представлений Зеленським план перемоги розкриють і українцям, але частково. За його словами, у ньому містяться дуже чутливі частини, і вони є закритими. До того ж, усе що стає публічним, чують не лише в Україні – це чує і ворог.

Вас також можуть зацікавити новини: