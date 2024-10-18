Потрібно вирішити, як заохочувати шлях вступу української держави до Альянсу, вважають в адміністрації президента США.

Союзники по НАТО ведуть дискусію щодо запрошення України до військово-політичного блоку.

Високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена повідомив, що зараз "немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення". Таку інформацію розміщено на сайті Білого дому.

"Але, як ви знаєте, на саміті НАТО лише кілька місяців тому - у липні (саміт НАТО 2024 відбувався у Вашингтоні, - Ред.), у середині липня - усі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства", - зазначили в адміністрації Байдена.

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Американський посадовець також назвав питання, які наразі потрібно розв'язати для подальшого просування української держави до членства в Альянсі:

"Тому питання в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків".

У центрі уваги відносини НАТО - Україна

Україна вирішила взяти курс на вступ до НАТО після того, як РФ почала проти неї агресію - захопила Крим, вдерлася на частину Донбасу. Влада України подала заявку на прискорений вступ до Альянсу вже після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в країну.

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги, першим пунктом якого передбачено запрошення України до НАТО. Пізніше генсек Альянсу Марк Рютте сказав, що Україна може стати 33 або 34-м членом військово-політичного блоку.

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