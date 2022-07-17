Путін зображений з клоунським носом і райдужно розфарбованим обличчям.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну посольство РФ у Швейцарії заявило про намір подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung.

Причиною для подачі позову стала опублікована виданням карикатура на президента країни-агресора Володимира Путіна. Про це повідомляє Медуза.

У російському посольстві заявили, що статтю супроводили "карикатурою російського лідера, що знаходиться за межею розумного розуміння, з відсиланнями до клоунади, ЛГБТ-спільноти та військових злочинців". У посольстві також обурилися тим, що Володимир Зеленський у статті "зображений у вигляді могутньої Залізної людини".

У посольстві країни-окупанта заявили, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з цією і "можливими майбутніми публікаціями наклепницького та образливого характеру".

Російські дипломати заявили, що дії журналістів порушують статтю Кримінального кодексу Швейцарії про поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність, а також статтю про наклеп.

У Neue Zurcher Zeitung це поки не коментували.

Скандальний матеріал з карикатурами:

Наприкінці червня в Neue Zurcher Zeitung вийшов матеріал про меми воєнного часу.

Автор Маріт Лангшвагер опублікувала кілька зображень, які спочатку з'явилися в соцмережах. Путін зображений з клоунським носом і райдужно розфарбованим обличчям. Президент України Володимир Зеленський представлений в образі капітана Америки.

Війна в Україні та заява Путіна:

7 липня 2022 року президент РФ Володимир Путін цинічно прокоментував війну проти України, заявивши, що російська армія "серйозно поки нічого не починала".

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну що тут скажеш. Нехай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це - трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки не починали", - сказав диктатор, додавши, що РФ нібито не відмовляється від мирних переговорів.

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що такі слова російського диктатора розраховані на внутрішню аудиторію. А офісі президента України назвали "мантру" Путіна ще одним доказом "продуманого російського геноциду".

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