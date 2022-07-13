Тим, хто виявить бажання воювати проти України, обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Москві сформували спеціальний військовий підрозділ для набору наймитів.

Про це повідомляє "Медуза". Нове формування отримало назву "собянінський полк".

Як пише видання, підрозділ частково фінансується з бюджету Москви.

Набір до "собянінського полку" розпочався 1 липня. За умовами набору, записатися можуть чоловіки віком до 60 років. Тим, хто виявить бажання воювати проти України обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць.

Протягом місяця найманці будуть проходити підготовку на полігоні Муліно в Нижегородській області, а потім їх відправлять в Україну.

Одним з вербувальників до "собянінского полку" є Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин") — повний тезка одного з колишніх командирів народної міліції ДНР. Він називає себе "командиром батальйону" в "собянінскому полку".

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.

За словами очевидців буряти, які воюють на території України, відрізняються особливою жорстокістю. Якщо росіяни переважно п'ють та мародерять на окупованих територіях, то буряти - катують, гвалтують і масово розстрілюють мирне населення.

Станом на 15 червня жителів Чечні шантажували викраденням рідних, тортурами та іншими методами тиску, якщо ті відмовляться їхати воювати в Україну.

Станом на 18 червня було відомо, що Бурятія ховає щодня, а РФ відправляє на війну вихідців з бідних регіонів.

Станом на середину червня підтверджені дані про 184 загиблих з Бурятії.

29 червня 2022 року дружини бурятів вимагали повернути їхніх чоловіків з України.

12 липня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Росії буряти вистрибують з автобусів, щоб не їхати на війну.

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