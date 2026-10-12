Зеленський ризикує остаточно розірвати відносини з Трампом, - Bloomberg

На тлі суперечок щодо експорту російського дизельного палива виникають побоювання, що США можуть обмежити підтримку та передавання розвідувальних даних Україні.

Президент України Володимир Зеленський ризикує зіткнутися з новим загостренням відносин із президентом США Дональдом Трампом. Вашингтон наполягає, щоб Київ припинив удари по російських нафтопереробних заводах, тоді як українська сторона наголошує, що готова до енергетичного перемир’я лише за умови аналогічних дій з боку Росії.

Як пише Bloomberg, Трамп несподівано оголосив про домовленість щодо "енергетичного припинення вогню" між Україною та Росією. Водночас американський президент закликає Зеленського утриматися від атак на російську енергетичну інфраструктуру та захищає угоду з Володимиром Путіним щодо експорту дизельного палива.

У відповідь Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах, якщо Москва також припинить такі атаки.

Відео дня

"Україна готова утриматися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі – і ми розраховуємо на таку ж готовність з боку Росії", – сказав президент у вечірньому зверненні до нації в неділю.

Він також нагадав про продовження російських атак на українську енергетику, зокрема про удар по теплоелектроцентралі в Харкові.

США тиснуть на Україну через удари по нафтопереробних заводах

Напруженість між Києвом і Вашингтоном посилилася після того, як Трамп розкритикував Зеленського та запропонував йому розглянути можливість відставки з посади президента України. Це сталося за день до оголошення про енергетичне перемир’я.

Ще одним приводом для суперечностей стала угода Трампа з Путіним щодо експорту російського дизельного палива. За інформацією джерел Bloomberg, після її укладення українські переговірники перервали переговори з американськими представниками в Маямі.

Під час зустрічі американська сторона, яку представляли зять Трампа Джаред Кушнер і спеціальний посланник Стів Віткофф, наголосила, що США постачають Україні боєприпаси та розвідувальну інформацію. За словами джерел видання, американські представники дали зрозуміти, що Київ не повинен здійснювати дії, які шкодять споживачам у США, зокрема атакувати російські нафтопереробні заводи.

Кілька співрозмовників Bloomberg сприйняли ці заяви як непряму погрозу припинити передавання розвідувальних даних Україні. Водночас європейські чиновники, присутні на зустрічі, за словами одного із джерел, не були заздалегідь поінформовані про майбутню домовленість Вашингтона з Москвою щодо дизельного палива.

Чому Трамп прагне домовитися з Росією про пальне

Напередодні проміжних виборів у США в листопаді адміністрація Трампа намагається стримати зростання цін на пальне, яке збільшує витрати фермерів і далекобійників.

Угода з Росією має відкрити її дизельному паливу шлях на міжнародні ринки. Однак вона може спричинити політичну та геополітичну реакцію, не забезпечивши достатнього збільшення постачання для істотного зниження цін.

Домовленість також викликала спротив у Конгресі США. Семеро сенаторів – четверо республіканців і троє демократів – заявили, що імпорт російських енергоносіїв заборонений американським законодавством із 2022 року, а тому угода є незаконною.

Тим часом українські удари далекобійними безпілотниками по російській енергетичній інфраструктурі створюють додатковий тиск на економіку РФ. Через ці атаки Кремль був змушений збільшувати субсидії нафтовим компаніям для забезпечення внутрішнього ринку пальним і запроваджувати обмеження на його експорт.

У суботу Росія частково скасувала заборону на експорт дизельного палива, дозволивши постачання 500 тисяч метричних тонн на міжнародні ринки.

Чим загрожує Україні конфлікт із Вашингтоном

Погіршення відносин зі США може створити для Києва серйозні проблеми, оскільки українські військові досі залежать від американської зброї та розвідувальних даних. Хоча значну частину витрат на військову допомогу покривають європейські союзники, Україна продовжує отримувати американські озброєння через механізми закупівель НАТО.

Особливо гострою залишається нестача перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які Україна використовує для боротьби з балістичними ракетами.

Старша наукова співробітниця аналітичного центру Defense Priorities Дженніфер Кавано вважає, що США можуть обмежити передавання деяких розвідувальних даних у реальному часі, які Україна використовує під час атак на російські нафтопереробні заводи.

Водночас вона оцінює ймовірність припинення доступу України до супутникового інтернету Starlink як невисоку. Натомість припинення продажу американської зброї через програму НАТО "Список пріоритетних потреб України" могло б мати значні наслідки, оскільки Європа не здатна повністю компенсувати такі постачання.

Колишня головна радниця з питань Росії в Раді національної безпеки США Фіона Гілл також попередила про ризики активного втручання Трампа в українську політику:

"Якщо він почне активно брати участь в українській політиці, і таким чином, по суті, займатися політичною підривною діяльністю, він може завдати набагато більше шкоди".

Росія продовжує атакувати Україну напередодні зими

Попри розмови про енергетичне перемир’я, Росія не демонструє ознак припинення ударів по Україні.

За словами Зеленського, лише за минулий тиждень російські війська завдали понад 200 ударів по українських об’єктах виробництва та передавання електроенергії. Ще 17 атак було спрямовано на газові й нафтові об’єкти. Президент також повідомив про загибель понад 150 людей і поранення більш ніж 700.

Україна веде переговори з європейськими партнерами про додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для бойової авіації, щоб протидіяти швидшим реактивним безпілотникам.

Водночас Київ стикається з фінансовими труднощами. Російські атаки порушили експорт через Чорне море, а Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2027 році дефіцит фінансування України перевищить 30 мільярдів доларів.

Цього тижня український парламент має розглянути пакет законодавчих змін, необхідних для продовження фінансування з боку Європейського Союзу та МВФ. Серед запропонованих заходів – усунення податкових лазівок і посилення контролю за політично значущими особами.

У Кремлі також сумніваються в успіху Трампа

За інформацією Bloomberg, деякі російські чиновники не вірять, що Трамп найближчим часом зможе домовитися про завершення війни на умовах, вигідних для Путіна. Водночас у Москві звернули увагу на різку критику американського президента на адресу Зеленського.

Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що словесні нападки Трампа не матимуть вирішального значення без реального скорочення американської підтримки України.

"Трамп? Він ніколи не змінює своєї позиції, як ми всі чудово знаємо", – написав Медведєв у державній соціальній мережі "Макс". "Тільки наші хлопці, балістичні ракети та безпілотники "Герань" наближають перемогу".

Тиск Трампа на Україну - що відомо

Як УНІАН повідомляв, що Трамп тисне на Україну, бо не зміг зупинити Путіна. За словами Зеленського, "усі у світі" розуміють, що ціни на нафту та нафтопродукти зросли через війну на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

Також Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у намаганні створити проблеми для світу і висловив переконання, що Україні потрібен інший очільник держави.

Втім, Україна проігнорувала пропозицію Трампа позбутися Володимира Зеленського як президента. Американський лідер розкритикував Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах, звинувативши їх у зростанні світових цін на енергоносії.

Вас також можуть зацікавити новини: