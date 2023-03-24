Детально це питання можуть обговорити у червні.

Польська влада попри спротив кількох країн ЄС наполягатиме на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються закупівлі зброї для України.

Як повідомляє RMF24, щоб збільшити бюджет цього фонду Польща має переконати чотири країни: Францію, Німеччину, Італію та Грецію. Вказані країни стверджують, що саме вони роблять найбільший внесок до бюджету фонду, понад 60%, що й так є для них тягарем.

Через це Франція, Німеччина та Італія хотіли б спочатку встановити принцип витрачання цих грошей, етапи виплат, а також те, яка частина буде виділена Україні, а яка піде на інші спільні місії.

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Найближчим часом це питання обговорюватимуть посли Євросоюзу, потім - глави МЗС. Після цього воно буде винесене на саміт лідерів ЄС у червні.

Європейського фонду миру

Європейський фонд миру створено в березні 2021 року для фінансування заходів зовнішньої політики, пов'язаних обороною.

У цьому місяці Рада ЄС ухвалила рішення збільшити фінансування Європейського фонду миру до 7,9 млрд євро до 2027 року для забезпечення покриття додаткових фінансових потреб. Зокрема, було схвалено виділення 2 млрд євро для задоволення потреб України в артилерійських боєприпасах.

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