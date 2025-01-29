Ці зусилля робляться на тлі пропозиції ЄС ввести мита на деякі азотні добрива з Білорусі та Росії.

Польща націлилася на компанії, що імпортують російські добрива, у спробі не допустити розвитку Євросоюзом ще однієї залежності від Москви щодо ключового ресурсу.

Як пише Bloomberg, податковий орган країни наразі виявив і покарав компанії, відповідальні за 70% імпорту білоруського карбаміду, широко використовуваного добрива, сказав заступник міністра фінансів Збігнєв Ставицький. Але, незважаючи на пильну увагу, заборонити імпорт з Росії складніше, додав він.

"Ми маємо справу з компаніями, які працюють на території ворожої держави. Дуже складно і ризиковано визначити, що там відбувається на місці", - сказав Ставицький, який також є заступником голови податкової служби Польщі.

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Зазначається, що ці зусилля робляться на тлі пропозиції ЄС ввести мита на деякі азотні добрива з Білорусі та Росії. Будь-який крок, найімовірніше, буде схвалений європейською галуззю з виробництва добрив для сільськогосподарських культур, яка лобіює посилення захисту.

Ставицький сказав, що імпортери білоруського карбаміду були покарані через докази того, що вони продавали продукцію, вироблену "Гродно Азотом", єдиним виробником добрив у країні, на якого поширюються санкції ЄС. Однак Росія набагато більша і має ширше коло виробників. Російські добрива як такі не підпадають під санкції.

Введення мит ЄС на весь імпорт добрив з Білорусі та Росії повністю зупинить приплив дешевої продукції, "душить" польську галузь з виробництва добрив, якій в іншому випадку загрожує "крах", сказав Ставицький, додавши:

"Експорт дешевих добрив небезпечно робить нас залежними від ключових товарів. Ми не хочемо залежати від Росії в цій галузі".

Він зазначив, що Польща ввела санкції проти п'яти компаній, які незаконно імпортують білоруські добрива останніми місяцями, заявивши, що існуючі санкції ЄС не блокують торгівлю.

Кілька інших галузей промисловості попередили польську владу про недобросовісну конкуренцію через ухилення від санкцій, включно з продажем деревини, предметів розкоші і тракторів, сказав Ставицький.

"Усі санкціоновані галузі та всі санкціоновані суб'єкти перебувають у сфері наших інтересів", - додав він.

Санкції проти РФ - останні новини

Компанії з Російської Федерації продовжують постачати деревину до Європейського Союзу всупереч санкціям. Загальна сума склала понад 1,5 мільярда євро.

У розслідуванні британської некомерційної організації Earthsight зазначається, що сім із десяти найбільших російських експортерів березової фанери постачають продукцію до країн ЄС, всупереч санкціям від липня 2022 року.

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