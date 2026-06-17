Польща посилює перевірки працевлаштування іноземців: чого чекати українцям

Нові правила дозволять польській інспекції праці перевіряти реальний характер роботи та змінювати контракти, якщо вони маскують трудові відносини.

У Польщі з 8 липня 2026 року почнуть діяти нові правила контролю за працевлаштуванням, які дозволять Національній інспекції праці змінювати цивільно-правові та B2B-контракти на трудові договори, якщо фактичні умови роботи відповідають штатному працевлаштуванню. Про це повідомляє Radiozet.pl.

Згідно з реформою, інспектори зможуть примусово перекваліфіковувати договори (зокрема B2B та цивільно-правові) на офіційні трудові контракти – umowa o pracę – якщо буде встановлено ознаки трудових відносин.

Ключовими критеріями перевірки стануть:

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особисте виконання роботи;

наявність керівництва або нагляду;

фіксований робочий графік або місце роботи.

Якщо всі ці ознаки присутні, договір має бути оформлений як трудовий, незалежно від його назви.

Нова модель передбачає поетапні перевірки. У разі виявлення порушень інспекція спершу видаватиме роботодавцю припис про їх усунення.

Якщо вимоги не будуть виконані, можливе адміністративне рішення про примусове переведення договору в трудовий формат або звернення до суду.

Контроль посилять за рахунок цифровізації. Державні органи Польщі планують об’єднати дані податкової служби та соціального страхування, щоб виявляти компанії, які масово замінюють штатні посади контрактами B2B або цивільно-правовими угодами.

Ризики для українських працівників

Зміни можуть вплинути на іноземних працівників, зокрема українців. Генеральний директор компанії з працевлаштування в Польщі Gremi Personal Томаш Богдевич зазначає, що основний ризик полягає не в самих перевірках, а в реакції роботодавців.

"Компанії, які масово використовують umowa zlecenia або B2B контракти замість трудових договорів, можуть почати скорочувати персонал, змінювати графіки, переводити працівників до підрядників або відмовлятися від найму іноземців, щоб знизити витрати та юридичні ризики", – пояснив він.

За словами експерта, автоматичної легалізації всіх контрактів не буде – кожен випадок розглядатиметься окремо.

"Для українців реформа може дати більше трудових гарантій, але водночас значно підвищити ризик втрати роботи у несумлінних роботодавців", – додав Богдевич.

Особливо вразливими залишаються працівники, чий дозвіл на перебування або роботу залежить від конкретного роботодавця. У разі розірвання контракту їм доведеться терміново шукати нові підстави для легального працевлаштування та стежити за строками повідомлення державних органів.

Українці за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, громадянам України, які працюють за кордоном, це може бути зараховано до трудового стажу в нашій державі за певних умов. Умови залежать від угоди, яку Україна підписала з конкретною країною, де працює громадянин, і є два пропорційний і територіальний підходи.

У Польщі наразі працює близько 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін. Тому все частіше виникають питання, чи працівники з цих країн назавжди займуть місця українців, які після початку війни почали переїжджати до країн Західної Європи, що пропонують легший доступ до працевлаштування та вищу заробітну плату.

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