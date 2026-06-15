У Польщі назвали причину, чому Україна досі не отримала обіцяні винищувачі

Польща прагне отримати доступ до українських рішень у галузі дронових технологій, паралельно розвиваючи власні спроможності.

Польща досі не передала Україні винищувачі МіГ-29, про які раніше йшлося у публічному просторі. У Варшаві пояснили це незавершеними домовленостями щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. Про це в ефірі Radio Zet заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

За його словами, нинішній польський уряд не передавав Україні винищувачі МіГ-29, а подальша доля цього питання залежить від виконання певних умов.

"Ми не передали Україні МіГи. Попередній уряд PiS передавав винищувачі, і це питання публічно порушувалося. Натомість нинішній уряд не передавав МіГи Україні. Ми домовилися з українською стороною про трансфер технологій. Якщо це питання буде остаточно узгоджене, то справа винищувачів завершиться успіхом", – сказав Томчик.

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У Варшаві наголошують, що Україна за роки повномасштабної війни накопичила унікальний досвід у сфері застосування безпілотників – як щодо виробництва, так і щодо тактики їх використання.

Саме тому Польща прагне отримати доступ до українських рішень у галузі дронових технологій, паралельно розвиваючи власні спроможності.

"Триває діалог між Польщею та Україною. Поляки чітко сказали: у зв'язку з тим, що ми будуємо власні дронові спроможності, ми також хотіли б користуватися українськими можливостями. Звичайно, ми передамо обладнання Україні, якщо це питання буде врегульоване. У цьому нічого не змінилося. Справу не завершено", – підсумував заступник глави Міноборони Польщі.

Таким чином, у Польщі вперше відкрито підтвердили, що питання передачі Україні МіГ-29 наразі пов'язане не лише з політичним рішенням, а й із переговорами щодо технологічного співробітництва у сфері безпілотних систем.

При цьому Томчик не уточнив, про які саме технології або форми співпраці йдеться, а також не назвав можливих термінів передачі літаків. Водночас у Варшаві запевняють, що відмова від постачання не є остаточною, а реалізація домовленостей залишається можливою після завершення переговорного процесу між сторонами.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

Нагадаємо, у квітні Повітряні сили України продемонстрували один зі своїх винищувачів МіГ-29, отриманих від польської армії. Ці літаки були модифіковані для підтримки сучасної американської зброї, що постачається країнами НАТО. Фото літака МіГ-29 опублікувала 114-та тактична авіаційна бригада Повітряних сил.

У свою чергу словацький президент Петер Пеллегріні заявив, що рішення колишнього уряду країни про передачу Україні винищувачів МіГ-29 було помилковим. Він нагадав, що коли був прем'єр-міністром, розпорядився зберегти словацькі винищувачі МіГ-29 до того моменту, поки їх не замінять нові американські літаки F-16. Але після передачі літаків Україні Словаччина заміну не отримала.

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