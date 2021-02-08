Такі рішення ухвалено у відповідь на дії РФ, яка 5 лютого оголосила персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і ФРН через їхню участь у мітингах на підтримку Олексія Навального.

Польща, Швеція і Німеччина видворили трьох російських дипломатів у відповідь на необґрунтовані дії Москви, яка минулого тижня видворила декількох європейських дипломатів через їхню участь у мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у відповідних повідомленнях міністерств закордонних справ Польщі, Швеції і Німеччини у Twitter.

"У відповідь на безпідставне видворення польського дипломата Міністерством закордонних справ РФ МЗС Польщі сьогодні вирішило у відповідності з принципом взаємності та у координації з Німеччиною і Швецією вважати російського дипломата, який працює у генеральному консульстві Росії у Познані, персоною нон-грата", - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою, як повідомила міністр закордонних справ Королівства Швеція, чинна голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде, вона поінформувала російського посла про те, що один співробітник посольства РФ має залишити Швецію.

"Це чітка відповідь на неприйнятне рішення видворити шведського дипломата, який лише виконував свої обов'язки", - наголосила Лінде.

Про оголошення одного співробітника посольства РФ у Берліні персоною нон-грата також повідомило МЗС Німеччини. При цьому у диппредставництві послалися на Віденську конвенцію про дипломатичні зносини.

У Німеччині нагадали, що рішення РФ від 5 лютого видворити декількох дипломатів з країн Євросоюзу, в тому числі німецького дипломата, який працював у Посольстві ФРН у Москві, було не виправданим.

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Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель 5 лютого здійснив візит до РФ, де зустрічався з главою МЗС Сергієм Лавровим.

Того ж дня МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через участь у мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Після візиту Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. "Агресивно організована прес-конференція і видворення трьох дипломатів ЄС під час мого візиту показують, що російська влада не хотіла використати цю можливість для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це і не є повністю несподіваним, це викликає жаль...", - зазначив Боррель.

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Автор: Віталій Саєнко