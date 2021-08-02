Христина Тімановська спілкується з польськими дипломатами в Токіо

Легкоатлетка з Білорусі Христина Тімановська, яку відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020, отримала польську гуманітарну візу. Влада запевнила, що допоможе дівчині продовжити спортивну кар'єру.

Про це повідомив заступник Міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач в Twitter.

"Білоруська спортсменка Христина Тімановська вже безпосередньо спілкується з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу", - йдеться в повідомленні.

При цьому дипломат запевнив, що Польща виступає за солідарність.

Читайте такожПерша в історії Олімпійських ігор спортсменка-трансгендер провалила виступ у Токіо (фото, відео) "Польща зробить все можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру. Ми завжди виступаємо за солідарність", - підсумував Пшидач.

Дівчина готується до від'їзду з Японії до Польщі, де її захистять від переслідування білоруської влади.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 серпня стало відомо, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою НОК Білорусі, став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тімановська заявила, що лікарі її не оглядали. Також стало відомо, що спортсменку змушували виступити на Олімпіаді на дистанції, до якої вона не була готова.

У свою чергу влада Чехії заявила, що готові надати спортсменці візову підтримку.

2 серпня в ЗМІ з'явилася інформація, що чоловік Тімановської виїхав з Білорусі та попрямував в Україну.

Автор: Анастасія Горбачова