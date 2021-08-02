Раніше вона заявила, що збирається просити притулок у Європі.

Чехія готова взяти під міжнародний захист білоруську легкоатлетку Христину Тімановську, яку намагалися насильно вивезти з Токіо до Мінська.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек у Twitter.

Після консультацій із прем’єр -міністром Андреєм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком він заявив, що Чехія готова надати візову підтримку та міжнародний захист спортсменці.

"Я вважаю ситуацію навколо білоруської спринтерки Христини Тімановської скандальною. Чехія готова допомогти", - написав він.

За його словами, також допомогу може надати посольство Чехії в Токіо.

Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

Відсторонення білоруської спортсменки Тімановської

Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська.

Вона заявила, що збирається просити притулок у Європі. Також вона записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Автор: Людмила Жерновська