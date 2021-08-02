Легкоатлетка відмовилася повертатися на батьківщину, а її чоловік прямує до Києва.

Чоловік білоруської спортсменки Христини Тімановської, яку за критику керівництва олімпійської збірної своєї країни зняли з Олімпіади в Токіо і хотіли відправити на батьківщину, втік з Білорусі.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Арсеній Зданевич підтвердив, що вже полишив країну і прямує до України.

"Все вірно, я дійсно полишив Білорусію. Куди? До Києва, але докладної інформації не надам", - сказав Зданевич.

Низка ЗМІ повідомляє, що сама Тимановська подала документи на надання їй політичного притулку в Польщі. Однак TUT.by це спростували, хоча підтверджує, що Польща вже запропонувала спортсменці допомогу і національну візу.

Варто відзначити, що раніше влада Чехії офіційно запропонували 24-річній Кристині Тимановській міжнародний захист і візову підтримку.

Вочевидь, жінка зробила вибір у бік Польщі — вдень 2 серпня журналісти помітили її в посольстві цієї країни в Японії.

Кристина Тимановська і скандал на Олімпіаді-2020

Спортсменку відсторонили від участі в Олімпійських Іграх в Токіо після її критики на адресу керівництва збірної за те, що її поставили бігти естафету 4х400, тоді як вона вже була заявлена на дистанціях 100 і 200 метрів.

Читайте такожМОК заборонив Лукашенку і його синові відвідувати Олімпійські ігри (відео)Після цього в Національному олімпійському комітеті Білорусі заявили про припинення участі Тимановської в Іграх-2020, мовляв, через її "емоційно-психологічний стан". Сама спортсменка заперечує, що її оглядали лікарі.

Вона заявила про відмову повертатися до Білорусі, оскільки там вона опиниться в небезпеці. Тимановська заявила, що проситиме у країн Європи надати їй притулок.

Автор: Станислав Кожемякин