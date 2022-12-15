Він закликав міжнародне співтовариство розробити механізм виплати військових репарацій Україні.

Сейм Польщі визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм і застосовує терористичні заходи.

Відповідну постанову було прийнято 14 грудня. У документі говориться, що Росія систематично порушує права людини, міжнародне право і Статут ОООН, а також ряд інших зобов'язань.

Крім того, РФ нападає на території інших країн, здійснює військові злочини і геноцид, а також здійснює ворожу економічну діяльність, зокрема в галузі енергетики.

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"Росія несе пряму відповідальність за аварії рейсу Малазійських авіаліній (MH17) в липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, а також за аварії рейсу ВПС Польщі у Смоленську у квітні 2010 року, в результаті якого на борту загинули 96 осіб, у тому числі президент Республіки Польща Лех Качинський, представники уряду Польщі, високопоставлені воєначальники Польщі та НАТО, а також члени польського парламенту", - йдеться в постанові.

У Сеймі зазначили, що Росія продовжує "тваринну і незаконну агресію проти України". Вони засудили акт міжнародного піратства, який вчинила Росія, заблокувавши українські порти і паралізувавши морське сполучення на провідних до них шляхах без оголошення війни.

"Російські військові проводять теракти по всій території захопленої країни, в результаті яких загинули тисячі людей, в тому числі багато дітей. Російська Федерація та її Збройні структури і формування здійснюють акти терору проти об'єктів цивільної інфраструктури, масові розстріли і викрадення людей, сексуальне насильство і тортури, відрив дітей від сімей з метою їх русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України в російські збройні сили і крадіжки майна. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - зазначили депутати.

Сейм також закликав міжнародне співтовариство розробити механізм виплати військових репарацій Україні та компенсацій державам, організаціям та особам, які зазнали втрат у зв'язку з війною.

Визнання Росії спонсором тероризму

Як повідомляв УНІАН, восени Парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим терористичним.

Аналогічне рішення прийняла Парламентська асамблея НАТО, закликавши створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування злочинів Російської Федерації.

23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Як відомо, на початку грудня Польський Сейм не зміг прийняти резолюцію про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм. Рішення не було прийнято через внесення поправки про загибель президента Польщі Леха Качинського.

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