Людина, знайома з рішенням про відсторонення Громадзинського, сказала, що це стало "великим сюрпризом" для високопоставлених чиновників Єврокорпусу.

Польського командувача Єврокорпусу, багатонаціональної бойової групи НАТО-ЄС, що базується у Франції, звільнили і відкликали до Варшави для проведення контррозвідувального розслідування.

У міністерстві оборони Польщі заявили, що метою розслідування є перевірка "особистого допуску" генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського і збір нової інформації про нього, пише Financial Times. Варшава заявила, що повідомила своїх союзників "заздалегідь", і звільнення не викликало особливого занепокоєння.

"Між нами і союзниками немає жодних побоювань", - заявив у четвер міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш польському новинному каналу TVN24. Він назвав звільнення "серйозним питанням", але наполягав на тому, що розслідування поки що є лише "процесом з'ясування", не уточнивши, що його спонукало.

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Польща призначила генерал-лейтенанта Петра Блазеуша новим керівником Єврокорпусу. "Усе робиться відповідно до процедур", - сказав міністр.

Але людина, знайома з рішенням про відсторонення Громадзінського, сказала, що це стало "великим сюрпризом" для високопоставлених чиновників Єврокорпусу. Варшава не надала жодної додаткової інформації про "делікатне питання", яким займається контррозвідувальне розслідування, додала ця людина.

Міністерство оборони Польщі перерахувало різні закони і причини, за якими може бути розпочато таке контррозвідувальне розслідування. Один із них - "захист секретної інформації". Громадзінський заперечує будь-які правопорушення.

"Я вірю, що процедура перевірки, ініційована службою військової контррозвідки, закінчиться для мене позитивно", - написав Громадзінський у соціальних мережах. За свої 34 роки служби в армії "я завжди гідно представляв форму польського солдата", додав він.

У червні минулого року йому було доручено очолити Єврокорпус, штаб-квартира якого розташована у Страсбурзі та який був створений 1992 року як франко-німецька бойова група, до якої відтоді також увійшли військові з інших країн, зокрема з Польщі. Польський командир нещодавно також брав участь у нагляді за навчанням українських солдатів у Німеччині.

До того як очолити Єврокорпус, Громадзінський був командувачем польських військ в Іраку і Сирії. Він також служив у генеральному штабі польських збройних сил.

"Це внутрішнє рішення Польщі як країни-учасниці Єврокорпусу", - заявили в бойовій групі. "Єврокорпус стабільний і продовжить виконувати свої місії по відношенню до НАТО і ЄС".

Можливість війни між РФ і Польщею

Звільнення відбувається на тлі зростаючих побоювань з приводу безпеки у Варшаві, пов'язаних із війною Росії в Україні, включно з нещодавніми порушеннями повітряного простору Польщі російськими ракетами.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко цього тижня пригрозив Польщі та іншим країнам НАТО, що межують з Росією і Білоруссю, запитавши свого військового командування, як вони готуються до потенційного конфлікту в регіоні.

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