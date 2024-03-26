Вони говорили про протистояння країнам Балтії.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив із військовими, чи зможуть захопити й утримати Сувалкський коридор.

На опублікованому в мережі відео він каже, що якісь "вони" "весь час вякають про Сувалкський коридор", і запитує у командувача Північно-Західного оперативного командування Олександра Науменка про відстань від Білорусі до Калінінградської області. Той відповідає, що по прямій - 42 кілометри.

"Практично нічого... Ну, даремно вони себе так поводять. Зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам... І частину Польщі ти прихоплюєш", - каже Лукашенко.

Також він запитує, чи впевнений міністр, що зможе утримати своїми військами цю територію по фронту. Той каже, що "всі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються і особовий склад готується".

Напруга навколо Сувалкського коридору:

Сувалкський коридор - територія на кордоні між Литвою і Польщею, через яку країни Балтії з'єднані з рештою ЄС. Також це найкоротший транспортний шлях між Білоруссю та Калінінградською областю.

Минулого літа, коли найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" прибували до Білорусі, у російській Держдумі заявили, що їхнім завданням може стати спроба перерізання Сувалкського коридору.

Тоді в Міністерстві оборони Польщі заявили про формування армійських підрозділів, які мають зміцнити оборону Сувалкського коридору.

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