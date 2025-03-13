Патрулювання триватиме кілька місяців.

З 1 квітня Польща візьме на себе охорону повітряного простору країн Балтії у рамках місії NATO Baltic Air Policing.

Як пише RMF24, про це журналістам заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш після зустрічі зі своєю литовською колегою Довіле Шакалене.

За його словами, чергування польських льотчиків триватиме до кінця липня.

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Косиняк-Камиш сказав, що найближчим часом чотири польські багатоцільові винищувачі F-16 з екіпажами та технічним персоналом будуть розміщені на авіабазі в литовському Шяуляї для участі в черговому етапі місії NATO Baltic Air Policing.

Як підкреслив Косиняк-Камиш, у контексті з ініціативами НАТО Польща та Литва активно співпрацюють, у тому числі у питаннях безпеки Балтійського моря. Саме однією з таких ініціатив є програма Baltic Sentry.

"Це спільна розробка алгоритму дій для країн Балтії та скандинавських держав у разі загроз критичній інфраструктурі чи терористичній атакі", – зазначив польський міністр.

Косиняк-Камиш також заявив про плани щодо посилення місії Baltic Sentry. За його словами, пропозиція щодо залучення до охорони Балтики країн, що не входять до регіону, знайшла підтримку серед союзників по НАТО, включаючи Бельгію, Нідерланди та Францію.

"Ми знаємо, наскільки важливим є створення систем дронів та протидронової оборони, будівництво укріплень, спрощення пересування власних військ та утруднення пересування військ противника, а також захист населення та підтримка армії", – додав міністр.

Косиняк-Камиш також наголосив, що обидві країни значно збільшують свої оборонні витрати, перевищуючи встановлені НАТО мінімальні норми.

Інші новини щодо Польщі

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав США перенести американські ядерні боєголовки, що зберігаються в Західній Європі або США, на територію Польщі як стримувальний фактор проти майбутньої російської агресії. В інтерв'ю Financial Times Дуда заявив, що нещодавно обговорював цю пропозицію з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України.

За його словами, кордони НАТО зсунулися на схід у 1999 році, тому 26 років потому інфраструктура НАТО також має бути зсунута на схід. Він вважає, що справа не тільки в тому, що час настав, а й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя "вже була тут".

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