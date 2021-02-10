Житель американського міста Онеонта, штат Нью-Йорк, розгадав загадку з книги про полювання на скарби і знайшов жетон на 10 тисяч доларів.
Про це повідомляє East Idaho News.
Укладач кросвордів і математичних задач Крістіан Хаус дізнався про книгу "Велике американське полювання на скарби" з подкасту The Secret. У ній автор сховав на території США чотири жетони, за знахідку яких обіцяв заплатити по 10 тисяч доларів. До того часу два жетони вже знайшли: один в грудні під лавкою в Лас-Вегасі, інший в січні під лавкою в Санта-Фе.
Підказка в книзі свідчила: "Потрійна гірка, Лайонс Нампа, жетон Гермеса".
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Хаус з'ясував, що в штаті Айдахо є місто Нампа, а в Нампі - парк, який називається Лайонс. Там чоловік і виявив дитячий майданчик з потрійною гіркою.
Щоб оглянути гірку, Крістіан Хаус прочекав кілька годин, бо там було людно. І не пошкодував - жетон виявився приклеєний до неї скотчем знизу.
Хаус зв'язався з організаторами полювання електронною поштою і повідомив про знахідку. Після цього він був оголошений переможцем. Очікується, що чек з виграшем буде надісланий протягом тижня.
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