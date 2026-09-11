Ще одна втрата в королівській родині: померла норвезька принцеса Астрід

Брат Астрід, Гаральд, помер минулого місяця у віці 89 років після понад 35 років перебування на троні.

Норвезька принцеса Астрід, старша сестра покійного короля Гаральда, померла в п’ятницю у віці 94 років, як йдеться в заяві королівського палацу, повідомляє Sky News.

Видання розповіло, що брат Астрід, Гаральд, помер минулого місяця у віці 89 років після понад 35 років перебування на троні, і принцеса востаннє з’явилася на публіці на його похороні в середу.

"Протягом усього свого довгого життя принцеса Астрід представляла королівський дім тепло і сумлінно", – зазначив у заяві король Гакон VIII.

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В статті повідомляється, що поки що не повідомляється, коли саме можуть відбутися її похорони.

Примітно, що похорон Гаральда, який ознаменував завершення 13-денної національної жалоби після його смерті, відбувся в середу.

Його вдова, 89-річна королева Соня, а також його син і наступник, король Гакон VIII, та його дружина, королева Метте-Маріт, взяли участь у церемонії в Ослоському соборі разом з іншими членами норвезької королівської родини.

Видання додало, що церемонії передувала хвилина мовчання, а на службі були присутні члени королівських родин з усього світу, зокрема принц Уельський, який представляв короля.

За даними норвезької поліції, десятки тисяч людей, серед яких були й школярі, яким дозволили пропустити заняття, вишикувалися вздовж проспекту Карл-Йоган у столиці, коли процесія, що розпочалася з 21-гарматного салюту, рушила від королівського палацу.

"Натовп повністю замовк, коли повз нього проносили труну", - зазначається в статті.

За словами представників правоохоронних органів, операція з забезпечення безпеки під час похорону стала найбільшою запланованою операцією в історії країни.

Видання зауважило, що Гаральд, реформатор, який провів на троні понад три десятиліття, поступово виходячи з тіні свого популярного та харизматичного батька, помер у час численних криз, що спіткали норвезьку королівську родину.

Британська королівська родина: останні новини

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