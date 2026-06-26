Король Чарльз вперше розкрив свої доходи і податковий рахунок

Британський монарх і принц Вільям зробили ще один крок до більшої прозорості фінансів королівської родини.

Король Великої Британії Чарльз III вперше в сучасну епоху розкрив суму своїх особистих податків. Разом із ним інформацію про власні податкові зобов'язання оприлюднив і принц Вільям. Такий крок у Букінгемському та Кенсінгтонському палацах назвали частиною політики підвищення прозорості фінансів британської монархії, пише Bloomberg.

Згідно з оприлюдненими даними, за 2024–2025 податковий рік король Чарльз добровільно сплатив 12,9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 730 млн гривень) податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям, своєю чергою, заплатив 7,76 млн фунтів (майже 440 млн гривень).

При цьому Букінгемський палац не повідомив, за якою саме ставкою оподатковуються доходи короля. Відомо лише, що основним джерелом його особистого прибутку є герцогство Ланкастер, яке за минулий фінансовий рік принесло монарху 26,5 млн фунтів стерлінгів дивідендів.

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У звіті принца Вільяма зазначено, що він сплачує найвищу ставку податку на прибуток і приріст капіталу зі всіх своїх особистих доходів.

Порівняно з попереднім роком податкові виплати короля зросли: у 2023–2024 фінансовому році він сплатив 11,7 млн фунтів, тоді як податковий рахунок принца Вільяма, навпаки, скоротився з 8,34 млн фунтів.

За словами хранителя приватної скарбниці Джеймса Чалмерса, хоча фінансова система британської монархії може здаватися складною, вона має чітке законодавче підґрунтя й побудована таким чином, щоб монарх міг виконувати свої обов'язки незалежно та підзвітно.

Окрім особистих доходів, члени королівської родини отримують фінансування через так званий Суверенний грант. Це щорічна державна виплата, розмір якої залежить від доходів маєтку Корони. Наступного року грант скоротиться зі 137,9 млн до 99,9 млн фунтів стерлінгів, оскільки завершилася масштабна десятирічна реконструкція Букінгемського палацу.

У фінансовому звіті також повідомили, що після завершення ремонту король Чарльз і королева Камілла не переїдуть до Букінгемського палацу. Він залишиться офіційною резиденцією, місцем проведення державних церемоній та історичною пам'яткою з розширеним доступом для відвідувачів. Подружжя й надалі проживатиме в Кларенс-хаусі.

Що передувало

Оприлюднення податкових даних відбулося на тлі підвищеної уваги до фінансів британської королівської родини. Раніше аудит виявив, що принц Ендрю отримував приватний дохід від оренди котеджів у королівському маєтку, сплачуючи при цьому символічну орендну плату.

Хоча Чарльз III розкривав інформацію про свої податкові платежі ще тоді, коли був принцом Уельським, це перший випадок, коли чинний британський монарх публічно повідомив суму своїх особистих податкових зобов'язань. Його мати, королева Єлизавета II, добровільно почала сплачувати податок на прибуток ще у 1992 році, однак розміри її податкових платежів ніколи не публікувалися.

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