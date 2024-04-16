Кірбі каже, що вони хочуть отримати більше деталей від Джонсона.

На перший погляд пропозиція спікера Палати представників США Майка Джонсона про альтернативні законопроєкти щодо іноземної допомоги відповідає запитам адміністрації президента Джо Байдена.

Про це заявив прессекретар Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. "Головне, щоб наші союзники, як-от Україна та Ізраїль, які перебувають під прицілом, буквально під прицілом, отримали необхідну безпекову допомогу якнайшвидше", - цитує його Hill.

Він зазначив, що спочатку Білий дім хоче отримати від спікера більше подробиць. "На перший погляд здається, що пропозиція спікера дійсно допоможе нам отримати допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси в Індо-Тихоокеанському регіоні для широкого спектра непередбачених ситуацій. На перший погляд так і є, ми просто хочемо отримати більше деталей", - сказав Кірбі.

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Поділ допомоги Україні та Ізраїлю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ще вчора Кірбі заявляв, що їм відомо про законопроєкт, який передбачав би допомогу тільки Ізраїлю. Він сказав, що Білий дім виступає проти.

Незабаром стало відомо, що спікер Палати представників Джонсон запропонував винести на розгляд чотири альтернативні законопроєкти: по одному на Україну, Ізраїль і Тайвань, а також документ, присвячений пріоритетам нацбезпеки США.

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