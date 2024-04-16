На розгляд альтернативного законопроекту піде щонайменше два місяці.

Конгресу США знадобиться щонайменше два місяці, щоб провести через усі формальні процедури альтернативний законопроект про військову допомогу Україні, який пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон. Про це заявив високопоставлений представник Демократичної партії в Конгресі США Адам Сміт, пише The Hill.

Під час слухань в оборонному комітеті Палати представників Сміт зауважив, що у Палати було сім місяців на те, щоб ухвалити свою версію закону про військову допомогу Україні, але цього так і не сталося. І тепер, замість того, щоб проголосувати за документ, який вже пройшов через Сенат, спікер Палати представників Майк Джонсон хоче винести на голосування якийсь свій альтернативний законопроект.

За словами представника Демпартії, це призведе до нової затримки із виділенням допомоги Україні. Сміт підрахував, що "у найкращому випадку" проходження нового законопроекту через обидві палати Конгресу займе близько двох місяців.

Відео дня

"Це фактично повільно варити Україну до смерті. Я знаю, що члени цього комітету розуміють — але я не знаю, чи розуміє громадськість у цілому — наскільки Україна зараз близька до краю", — сказав Сміт.

Альтернативний законопроект Майка Джонсона

Як писав УНІАН, ще в лютому верхня палата Конгресу США, Сенат, ухвалила закон про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він передбачає витрати на рівні 95 мільярдів доларів, з яких 60 отримає Україна.

Однак спікер нижньої палати Конгресу, Палати представників, Майк Джонсон відмовився виносити цей законопроект на розгляд своєї палати, без чого закон не зможе вступити в силу.

У понеділок, 15 квітня, Джонсон заявив, що винесе на розгляд Палати представників три альтернативні законопроекти – про військову допомогу окремо Україні, окремо Ізраїлю, окремо Тайваню.

Вас також можуть зацікавити новини: