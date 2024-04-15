Це лише затримає необхідну допомогу, вважає Карін Жан-П'єр.

Білий дім виступає проти окремого законопроекту про військову допомогу Ізраїлю, в який не увійде підтримка України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. Вона закликала ухвалити вже затверджений Сенатом законопроект на суму у 95 мільярдів доларів. "Окремий законопроект насправді не допоможе ні Ізраїлю, ні Україні. Він фактично затримає необхідну допомогу", - цитує її Axios.

Також з аналогічною заявою виступив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. "Білий дім виступає проти окремого законопроекту, який буде спрямований лише на Ізраїль, як ми бачили, що пропонується", - сказав він.

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Що відомо про законопроект:

Як писав УНІАН, на початку цього року американський Сенат підтримав законопроект, що передбачає виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. У Білому дому систематично закликали Палату представників Конгресу підтримати його, однак цього досі не зробили.

Після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, яку допомагали відбивати військові сили США, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що незабаром Вашингтон надасть Тель-Авіву додаткову допомогу.

Також повідомлялося, що Палата представників вже цього тижня може розглянути законопроект. У Білому домі заявляли, що треба лише винести його на розгляд і він отримає підтримку.

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