Португалія отримала запити від десяти громадян РФ на отримання так званих "золотих віз", але не задовольнила жоден із них.

Португальська служба з питань іноземців та кордонів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримала запити від десяти громадян РФ на отримання так званих "золотих віз", але не задовольнила жоден із них.

Як повідомляє Publico, ще в березні Португалія вирішила призупинити видачу "золотих" віз для громадян РФ та Білорусі у зв’язку з війною проти України, але це не перешкоджало їм подавати такі заявки протягом року.

У травні Служба з питань іноземців і кордонів Португалії повідомляла, що інтерес до "золотих віз" зріс на 94% у порівнянні з минулим роком, а сама схема принесла країні 53,8 млн євро.

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Схема "золотих віз" дозволяє громадянам із інших країн отримати можливість проживання в країні за умови виконання певних вимог та інвестування вказаної суми грошей – для Португалії вона становить мільйон євро.

Продаж громадянства не громадянам ЄС дозволяє таким інвесторам стати громадянами Євросоюзу, отримуючи свободу пересування та доступ до фінансових систем блоку.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Європейська комісія випустила рекомендації для країн-членів щодо видачі шенгенських віз громадянам Росії. Зокрема, їм радять не видавати росіянам багаторазові візи, адже з огляду на економічну нестабільність, санкції та політичні події в РФ її громадяни можуть не відповідати умовам для вʼїзду в ЄС у довгостроковій перспективі.

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