Ув'язнені використали навички крадіжки автомобілів.

В американському штаті Флорида ув'язнені врятували дитину, яка опинилася у замкненому автомобілі.

Читайте такожЗМІ дізналися, як Єлизавета II відзначить свій ювілейПро це пише UNILAD.

Чоловіки виконували будівельні роботи на дорозі поблизу міста Тампа.

Неподалік чоловік випадково закрив ключі від машини у своєму позашляховику. В автомобілі залишилася його однорічна донька.

Батьки дитини запанікували, тому навколо них зібралися люди. Це помітили заступники шерифа, які охороняли групу в'язнів.

Одягнуті у тюремну форму чоловіки відчинили двері машини за лічені хвилини. Дитина не постраждала. Свідки події аплодували рятівникам.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська