В американському штаті Флорида ув'язнені врятували дитину, яка опинилася у замкненому автомобілі.
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Чоловіки виконували будівельні роботи на дорозі поблизу міста Тампа.
Неподалік чоловік випадково закрив ключі від машини у своєму позашляховику. В автомобілі залишилася його однорічна донька.
Батьки дитини запанікували, тому навколо них зібралися люди. Це помітили заступники шерифа, які охороняли групу в'язнів.
Одягнуті у тюремну форму чоловіки відчинили двері машини за лічені хвилини. Дитина не постраждала. Свідки події аплодували рятівникам.
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