Дитина не постраждала / Скріншот

В американському штаті Флорида ув'язнені врятували дитину, яка опинилася у замкненому автомобілі. 

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Чоловіки виконували будівельні роботи на дорозі поблизу міста Тампа.

Неподалік чоловік випадково закрив ключі від машини у своєму позашляховику. В автомобілі залишилася його однорічна донька. 

Батьки дитини запанікували, тому навколо них зібралися люди. Це помітили заступники шерифа, які охороняли групу в'язнів.

Одягнуті у тюремну форму чоловіки відчинили двері машини за лічені хвилини. Дитина не постраждала. Свідки події аплодували рятівникам. 

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Автор: Людмила Жерновська