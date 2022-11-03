Посольство Росії орендувало будівлі понад 40 років.

Польська Державна лісова охорона орендувала центр, який раніше винаймало посольство Російської Федерації. Виявилося, що будівлі, які російське відомство займало понад 40 років, повністю зруйновані.

Як пише TVN24 із посиланням на заступника міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Едуарда Сярка, посольство РФ орендувало майно у лісництві Яблонна поблизу Варшави. Через велику заборгованість з боку російського посольства у квітні 2022 року угоду розірвали.

Пізніше стало відомо, що будівлі повністю зруйновані. Зазначається, що у центрі, який орендувала Росія, вибиті вікна, прогнила підлога та обвалені дахи. Крім того, зі стін повиривали кабелі.

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"Центр повністю спустошений. Росіяни зруйнували все, навіть кабелі зі стін вирвали", – наголосив речник польських Держлісів Міхал Гзовський.

Відносини Польщі та Росії: що відомо

З початку війни Росії проти України Польща всіляко підтримувала нашу державу. Так, Польща прийняла сотні тисяч українських біженців, постачала в Україну озброєння та гуманітарну допомогу. Крім того, польська влада завжди підтримувала санкції проти РФ.

2 листопада 2022 ркоу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на кордоні Польщі з Калінінградською областю РФ буде побудовано огорожу. Паркан на кордоні з Росією буде такий самий, як той, що раніше встановили уздовж польсько-білоруського кордону.

Раніше було скасовано спрощений доступ росіян на польський ринок праці. Водночас росіяни, які працювали в Польщі легально до введення змін, можуть це робити, але тільки до закінчення терміну дії дозволу на роботу або декларації.

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