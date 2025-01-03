Увесь цей час Фіцо записує відеозвернення з якогось приміщення, однак де саме він перебуває, ніхто не знає.

У Словаччині вже два тижні не можуть знайти свого прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Востаннє він з’являвся на публіці під час візиту до Москви у грудні. Про це повідомляє місцеве видання dennikn.

22 грудня Фіцо зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Куди очільник словацького уряду подівся після того, достеменно невідомо. Жодної офіційної інформації про його місцезнаходження немає. В Офісі уряду на запитання журналістів не відповідають.

За останні два тижні Фіцо відзначився низкою заяв, в яких він зокрема критикував президента України Володимира Зеленського за небажання пролонгувати транзит російського газу. Однак його заяви були оприлюдненні в жанрі відеозвернень. Причому зумисне записаних так, аби було неможливо ідентифікувати місце запису: всі відео були записані в приміщеннях так, щоб у кадр не потрапляв пейзаж за вікном.

Відео дня

Тривалий час серед словацьких провладних політиків точилися розмови про те, що їхній бос дременув на відпочинок у Дубай. Схоже, вони були не такі вже й далекі від істини. Як пише dennikn, у соціальних мережах таки упізнали кімнату, в якій було записане останнє відео з Фіцо. За виглядом штор у кімнаті та вінтажним стаціонарним телефоном, що потрапили в кадр, один з користувачів упізнав кімнату в люксовому готелі Capella Hanoi міста Хайной, що аж у В’єтнамі. Теж відомому центрі зимового пляжного туризму.

Апартаменти, в яких, вочевидь, зупинився Фіцо, коштують приблизно 6 200 євро за ніч. Як давно словацький прем’єр там проживає, наразі ніхто не може сказати. Коли журналісти спробували зателефонувати в той номер, слухавку ніхто не взяв. В готелі сказали, що гість, ймовірно, кудись відлучився, і запропонували зателфонувати пізніше.

Сварка Зеленського і Фіцо

Як писав УНІАН, у грудні між українським президентом та словацьким прем’єром сталася сварка, яка вийшла у публічний простір. Роберт Фіцо різко розкритикував небажання України продовжувати транзит російського газу після 1 січня, коли сплив строк контракту на транзит.

Пропозиції Зеленського компенсувати Словаччині втрати від переходу на альтернативних постачальників газу за рахунок заморожених активів РФ Фіцо сприйняв як спробу дати хабаря.

Після візиту до Москви і зустрічі з Путіним Фіцо заявив, Словаччина може зупинити поставки електроенергії Україні, якщо вона не подовжить транзитний контракт із "Газпромом".

На це Зеленський емоційно відповів припущенням, що у Москві Путін доручив прем'єру Словаччини відкрити "другий енергетичний фронт проти України".

2 січня Фіцо записав чергове відеозвернення (те саме – з готелю у В’єтнамі), в якому звинуватив Зеленського у фінансовій шкоді Словаччині та пообіцяв відігратися на українських біженцях.

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