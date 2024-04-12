8-мільйонне місто Богота ризикує залишитися зовсім без води вже за два місяці.

Мер міста Богота, столиці Колумбії, попросив містян максимально економити воду через рекордну посуху. Зокрема він запропонував парам приймати душ разом. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що у 8-мільйонному місті запроваджено графіки подачі води, щоб зекономити запаси води у водосховищах, які через масштабну посуху знизилися до критичного рівня.

Мер Боготи Карлос Фернандо Галан попросив містян, які перебувають стосунках, приймати душ разом зі своєю парою, щоб зекономити воду. Також він попросив за можливості повністю відмовитися від гігієнічних процедур.

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"Якщо ви не збираєтеся виходити з дому в неділю або в будь-який інший день тижня, скористайтеся цим і не приймайте ванну", — благає очільник міста.

Розташована в Андах на висоті 2600 метрів над рівнем моря, Богота тривалий час уникала проблем із водою, з якими стикаються інші приекваторіальні міста. Зазвичай тут випадає вдвічі більше опадів, ніж у вічно дощовому Лондоні.

Проте аномально тривалі спекотні та сухі періоди спричинили рекордне падіння рівня води у водосховищі Чингаза, яке забезпечує водою столицу Колумбії – до 16% від максимуму, що є найнижчим показником за всю історію спостережень.

За оцінками комунального водоканалу Боготи, за поточних темпів споживання води у водоймі залишилося приблизно на 54 дні.

Інші погодні негаразди на планеті

Як писав УНІАН, у російському Оренбурзі міська влада оголосила "масову мобілізацію" через погіршення ситуації з паводком. Поки що евакуації підлягають тільки кілька районів міста, але вода прибуває і далі.

Також ми розповідали, що Європою поширюється нова хвиля пилу із Сахари. Це вже третій епізод за останні два тижні. Фахівці кажуть про зміну характеру атмосферної циркуляції.

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