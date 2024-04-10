Виключно сильне запилення погіршило якість повітря в багатьох країнах.

Європою поширюється нова хвиля пилу із Сахари. Це вже третій епізод за останні два тижні, пише The Watchers.

Виключно інтенсивна запиленість над Європою погіршує якість повітря, що свідчить про зміну характеру атмосферної циркуляції.

Як повідомляється, на Піренейському півострові, а також у деяких районах Франції та Німеччини зафіксовано велику концентрацію твердих частинок на рівні землі. Ця подія збігається з високою концентрацією пилку берези в повітрі, що може вплинути на людей із захворюваннями дихальної системи.

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Хоча шлейфи цукрового пилу нерідко досягають Європи, останніми роками відзначається збільшення інтенсивності та частоти таких епізодів. Це може бути пов'язано зі змінами в характері атмосферної циркуляції, пише видання.

"Останній епізод цукрового пилу - вже третій за останні два тижні. Він пов'язаний із погодними умовами, які призвели до потепління в Західній Європі останніми днями", - розповіла старший науковий співробітник Служби моніторингу атмосфери Copernicus.

Два попередні епізоди відбувалися переважно над Середземномор'ям і південною Європою, хоча деякі ефекти спостерігалися далеко на півночі, аж до Скандинавії.

На початку квітня хвиля тепла принесла в Україну не тільки аномальне потепління, а й пил із Сахари. Наприклад, у Києві під час посилення вітру спостерігалося потужне запилення.

Метеорологиня Віра Балабух заявила про ризик виникнення пилових бур і в самій Україні. За її словами, пилові бурі в Україні - це одне з тих явищ, яке вдалося побороти свого часу.

Однак через війну на півдні країни практично знищено захисні лісосмуги, а також Каховське водосховище, яке було джерелом вологи для цього регіону. "Це створює додаткові ризики для того, що такі пилові бурі можуть утворитися й у нас тепер", - каже фахівець.

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