Поки що евакуюють тільки частину міста, але ситуація продовжує швидко погіршуватися.

Міська влада 500-тисячного Оренбурга оголосила "масову мобілізацію" на тлі погіршення ситуації з паводком. Поки що евакуації підлягають тільки кілька районів міста.

"Увага, оренбуржці! У місті звучить сирена. Це не навчальна тривога. Проводиться масова евакуація! Паводкова ситуація в Оренбурзі вкрай небезпечна", - заявив у своєму зверненні до жителів мер міста Сергій Салмін.

За його словами, від початку доби рівень води в річці Урал піднявся на 40 см і сягнув небезпечної позначки в 1143 см.

Насамперед евакуюватися закликають мешканців найближчих до річки районів - ЖК Гранд-парк, селищ ім. Куйбишева і Сонячне, 23-го і 24-го мікрорайонів, Авіамістечка і Овчиного містечка.

"Терміново евакуюйтеся. Візьміть із собою документи, ліки, речі першої необхідності та негайно залиште будинки. Ситуація критична, не втрачайте час!" - заявив Салмін.

Також SMS-повідомлення із закликом до евакуації жителям міста розсилає регіональне управління МНС.

Ситуація з повенями в Росії

Як писав УНІАН, весняні паводки підтоплюють все нові й нові райони на Південному Уралі та в Західному Сибіру. Так, у п'ятницю вранці було евакуйовано село Камінське в Курганській області. Губернатор регіону попередив, що найближчими днями повінь може досягти і самого міста Курган.

Рівень води сильно піднявся в річці Томь, яка тече через важливі сибірські міста Томськ і Кемерово. У Томській області вже підтоплено понад 100 будинків, три населені пункти відрізано від обласного центру. У Кемеровській області затоплено селище Усть-Кабирза.

Також повідомляється про підтоплення в Новосибірській області, а в Тюменській влада превентивно готуэться до паводка, який там очікується в другій половині квітня.

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