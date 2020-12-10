Ірландка Еліс Літтл, яка позиціонує себе як "найбільш високооплачувана секс-працівниця Америки", подала в суд на штат Невада через втрату заробітку під час карантину.
Про це повідомляє NY Post.
Губернатор Невади Стів Сісолак заборонив роботу борделів під час карантину, при тому що масажні і SPA-салони продовжують бути відкритими.
"Рішення губернатора не дозволяти роботу борделів - це справжнісінька дискримінація легальних секс-працівників Невади», - вважає Літтл.
Дохід Еліс Літтл до введення жорстких карантинних заходів становив один мільйон доларів на рік.
Читайте такожУряд Іспанії закликав закрити борделі, щоб стримати поширення коронавірусу
У своєму зверненні до суду Еліс Літтл заявила, що багато секс-працівників зіткнулися з фінансовими проблемами, а уряд ігнорує їх і не виплачує державну допомогу.
Губернатор Невади пообіцяв обов'язково розглянути питання відкриття борделів, але тільки після того, як вирішиться питання відкриття шкіл.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Повії можуть стати "суперрозповсюджувачами" вірусу: у Німеччині думають, чи відкривати борделі
- У Гамбурзі секс-працівниці вимагають зняти карантинні обмеження з борделів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram