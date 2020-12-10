Її дохід до карантину становив один мільйон доларів на рік.

Ірландка Еліс Літтл, яка позиціонує себе як "найбільш високооплачувана секс-працівниця Америки", подала в суд на штат Невада через втрату заробітку під час карантину.

Про це повідомляє NY Post.

Губернатор Невади Стів Сісолак заборонив роботу борделів під час карантину, при тому що масажні і SPA-салони продовжують бути відкритими.

"Рішення губернатора не дозволяти роботу борделів - це справжнісінька дискримінація легальних секс-працівників Невади», - вважає Літтл.

Дохід Еліс Літтл до введення жорстких карантинних заходів становив один мільйон доларів на рік.

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У своєму зверненні до суду Еліс Літтл заявила, що багато секс-працівників зіткнулися з фінансовими проблемами, а уряд ігнорує їх і не виплачує державну допомогу.

Губернатор Невади пообіцяв обов'язково розглянути питання відкриття борделів, але тільки після того, як вирішиться питання відкриття шкіл.

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Автор: УНІАН