У Росії стверджують, що інформація про постраждалих унаслідок пожежі не надходила.

У російському селищі Баляга, яке знаходиться в Забайкальському краї РФ на території Петровськ-Забайкальського району, сталася пожежа на меблевому комбінаті, а потім через сильний вітер вогонь перекинувся на житлові будинки та землі лісового фонду.

За попередніми відомостями, вогнем пошкоджено вісім будинків, шість з них - житлові, наводить Telegram-канал крайового уряду відомості глави Петровськ-Забайкальського району Миколи Горюнова. "Жителів для тимчасового розміщення готові прийняти на базі місцевого дитячого садка, будинку культури та готелю "Каспій", - додав чиновник.

Пізніше з'явилася інформація, що вогонь поширився на площу 800 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили десятки людей і багато техніки, зокрема, 20 пожежних десантників Петровськ-Забайкальського авіавідділення Читинської авіабази, пожежний поїзд, і в дорозі знаходилися вертольоти Мі-8 від МНС. Гасіння пожежі ускладнювали сильні пориви вітру й суха погода.

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У РФ стверджують, що, за оперативними відомості, ніхто унаслідок масштабної пожежі не постраждав.

Слідче управління Слідчого комітету РФ у Забайкальському краї повідомило, що за фактом події порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 293 російського Кримінального кодексу - "Недбалість".

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Вранці 25 квітня стало відомо, що у Волгоградській області РФ недалеко від селища Ерзовка розбився вертоліт санітарної авіації "Ансат". За відомостями російських екстрених служб, борт впав далеко від житлових масивів.

У Росії також стверджують, що у вертольоті не було пасажирів, і внаслідок аварії був "відмінусований" тільки пілот, 1967 р. н.

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