На місці працюють рятувальники.

У Києві на Хрещатику горить корпус Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

"Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого", - повідомив мер міста Віталій Кличко.

На місці працюють рятувальники.

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"Локалізація пожежі на площі 10 кв.м. на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого". - додав він.

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